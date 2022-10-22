В Киевской области работает ПВО: людей просят находиться в укрытиях

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава ОВА Алексей Кулеба.

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении.

Глава области отметил, чтобы люди не фотографировали и не снимали на видео работу противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Людей просят пройи до укрытий и находиться там до объявления о ее окончании.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.

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