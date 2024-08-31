В Киевской области работает ПВО: в регионе зафиксировали вражеские беспилотники

Тревожность объявлена также в столице.
В Киевской области слышны звуки взрывов. Вблизи столицы по вражеским беспилотникам работает ПВО.
Об этом сообщили в Киевской ОВО.
Тревога в области начала раздаваться еще около 6 часов утра, а первые звуки взрывов стало слышно через два часа. В 7.30 объявили воздушную тревогу и в самой столице.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – написали в ОВА.
Мониторинговые каналы добавляют, что в небе остались Шахеды и просят не покидать укрытий.
Напомним, в ночь на 31 августа 2024 года в окрестностях Киева раздались взрывы. Россияне атаковали столицу и область беспилотниками.
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