В Киевской области россияне обстреляли энергетический объект: 40% абонентов остались без электричества

В Киевской области российские террористы обстреляли ракетами энергетический объект. Поэтому 40% жителей региона остались без электричества.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"В Киевской области имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры. В регионе продолжаются экстренные выключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов. Силами ПВО сбиты несколько враждебных объектов", — сообщил Кулеба.

Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря

5 декабря российские террористы в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами. По нашему государству оккупанты выпустили более 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.

Без электричества из-за обстрела энергетической инфраструктуры остались Одесса и Одесский район. Там пострадали 2 человека.

Также оккупанты попали ракетой по селу в Запорожской области. Там погибли люди.

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