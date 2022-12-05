В Киевской области россияне обстреляли энергетический объект: 40% абонентов остались без электричества

Силы ПВО сбили несколько российских ракет.
В Киевской области российские террористы обстреляли ракетами энергетический объект. Поэтому 40% жителей региона остались без электричества.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"В Киевской области имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры. В регионе продолжаются экстренные выключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов. Силами ПВО сбиты несколько враждебных объектов", — сообщил Кулеба.
Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря
5 декабря российские террористы в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами. По нашему государству оккупанты выпустили более 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.
Без электричества из-за обстрела энергетической инфраструктуры остались Одесса и Одесский район. Там пострадали 2 человека.
Также оккупанты попали ракетой по селу в Запорожской области. Там погибли люди.
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