В Киевской области российские оккупанты убили супругов и ранили ребенка: прокуратура массово начинает криминальные производства

Прокуратура уже внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам всех нарушений законов и обычаев войны.
Российские оккупанты 8 марта обстреляли автомобиль вблизи села Шевченково Броварского района. В нем ехали супруги, пара погибла.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В этот же день во время перехода реки Ирпень в результате вражеских обстрелов 10-летняя девочка получила сквозное ранение обломком российского снаряда. В настоящее время ребенок находится в больнице.
Также в селе Заворичи из-за обстрелов россиян погиб мужчина, 3 мирных жителя получили ранения, а местная церковь сгорела.
Кроме того, в селе Козаровичи Вышгородского района вооруженные силы России из стрелкового оружия открыли огонь по мирному населению. В результате получили ранения мужчина и женщина.
Отмечается, что прокуроры Киевской области документируют все военные преступления, совершенные российскими оккупантами, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Так, Броварская, Бучанская и Вышгородская окружные прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам всех нарушений законов и обычаев войны.
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