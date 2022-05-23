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В Киевской области тысячи квадратных километров остаются опасными из-за мин

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В Киевской области тысячи квадратных километров остаются опасными из-за мин

Фото: ГСЧС

На территории Киевской области, находившейся под оккупацией россиян, в полях, частных домах и квартирах могут находиться неразорванные мины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник главного управления Нацполиции в области Андрей Небытов.

"О разминировании - работают все взрывотехники и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в усиленном варианте. Действительно основные дороги разминированы и обследованы соответствующими специалистами. Но с пониманием того, сколько продолжительных интенсивных боев было на территории Киевской области, мы говорим о том, что у нас тысячи квадратных километров фактически опасны, ибо снаряды и мины неразорваны - остаются заминированные поля", — сказал он.

Небытов подчеркнул, что практически каждый день в регионе работники специальных служб или работники сельскохозяйственных предприятий подрываются на минах и теряют технику.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 89-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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