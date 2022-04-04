В Киевской области у нетрезвых водителей изъяли семь автомобилей: их передадут на нужды ВСУ (фото)

Изъятие автомобилей допустимо законом во время военного положения.
На Белоцерковщине полицейские изъяли у нетрезвых водителей семь автомобилей. Их хотят отправить на нужды Вооруженных сил Украины.
Соответствующее решение должен принять суд, сообщили в полиции Киевской области.
Отмечается, что нарушителей ПДД обнаружили на дорогах Киевской области во время усиленной службы. На мужчин составили административные материалы. Автомобили доставили на штрафтплощадку.
Напомним, что в Тернопольской области у водителей изъяли более полусотни автомобилей.
Читайте также: