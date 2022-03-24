В Киевской области украинские военные освободили село от российских захватчиков (видео)

В освобождении Лукьяновки участвовали ВСУ и иностранные военные добровольцы.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Лукьяновка Барышевского района Киевской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале участник боев – заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько.

"Мы взяли Лукьяновку!!! В результате боев уничтожено около 40 орков, 9 бмп и 2 танка. Один танк отжат и теперь косит русню!!!" – написал Линько.

Пленный оккупант рассказал украинским военным, что в селе было примерно 200 россиян, часть которых полегла там, а другие захватчики сбежали.

Иностранный военный добровольец Джеймс Васкес, приехавший воевать против России, вместе с другими собратьями участвовал в освобождении Лукьяновки.

На своей странице в Twitter он опубликовал несколько видео из освобожденного села.

Это воеводство было русское занято для месяца, они терроризировали людей и скрывать свои продукты. Все, что я займусь, движущейся от 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB — James Vasquez (@jmvasquez1974) 24 марта 2022

"Это село уже месяц оккупировано россиянами, они терроризируют людей, забирают у них еду. Сегодня мы вошли, вывезли 7 танков и бесчисленное количество россиян, таким образом освободили этих людей", — написал Джеймс.

Stole a 50 caliber machine gun off a tank pic.twitter.com/LUL756BvrJ — James Vasquez (@jmvasquez1974) 24 марта 2022

Украинские военные в Киевской области продолжают наступления на россиян и оттеснять их.

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