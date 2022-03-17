В Киевской области уничтожили один российский самолет, а еще один – подбили

В Киевской области уничтожили один российский самолет, а еще один – подбили

В течение суток было уничтожено более десяти воздушных целей РФ.

Поздним вечером в Киевской области украинские военные попали в два российских самолета.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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"Только что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ", — отметил Залужный.

Тем временем в ночной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщили, что в течение среды, 16 марта, российские оккупанты "продолжили наступательную операцию против нашего государства. Врагом в полной мере не достигнута никакая стратегическая цель наступательной операции".

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