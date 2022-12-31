В Киевской области во время ракетной атаки РФ сбит вражеский беспилотник "Орлан-10"

По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории РФ (информация уточняется).

В Киевской области и во время ракетной атаки Российской Федерации сбит вражеский летательный беспилотный аппарат "Орлан-10".

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facedook.

В частности, 31 декабря около 13:00 враг атаковал Украину с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря и оперативно-тактических комплексов наземного базирования "Искандер-М".

"По предварительным данным всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории РФ (информация уточняется)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил уничтожено 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

"Кроме того, в Киевской области, сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что 31 декабря оккупанты выпустили по Украине более 20 крылатых ракет. ПВО ликвидировало 12 из них.

В результате российской атаки на гражданские объекты Киева один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым — медики оказали помощь на месте.

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