В Киевской области водитель трактора взорвался на мине российских оккупантов — фото

В Киевской области водитель трактора взорвался на мине российских оккупантов — фото

В Бучанском районе тракторист подорвался на мине оккупантов.

Мужчина выехал проводить сельхозопыты в поле возле села Липовка и наткнулся на взрывоопасное устройство.

В результате технику серьезно повредило, а сам тракторист выжил. Его с политравмами госпитализировали.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов на странице Facebook.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Как отметил полицейский, рядом с местом взрыва спасатели обнаружили еще девять мин, которые установили россияне.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Также Небитов призвал всех быть осторожными на деоккупированных территориях, а в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться на "102".

Напомним, недавно в Черниговской области водитель трактора наехал на боеприпас и подорвался. Мужчина травмировался.

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