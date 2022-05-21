В Киевской области водитель трактора взорвался на мине российских оккупантов — фото

В Бучанском районе тракторист подорвался на мине оккупантов.
Мужчина выехал проводить сельхозопыты в поле возле села Липовка и наткнулся на взрывоопасное устройство.
В результате технику серьезно повредило, а сам тракторист выжил. Его с политравмами госпитализировали.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов на странице Facebook.
Как отметил полицейский, рядом с местом взрыва спасатели обнаружили еще девять мин, которые установили россияне.
Также Небитов призвал всех быть осторожными на деоккупированных территориях, а в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться на "102".
Напомним, недавно в Черниговской области водитель трактора наехал на боеприпас и подорвался. Мужчина травмировался.
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