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В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы: какая причина

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В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы: какая причина

Фото: Вышгородская районная государственная администрация/Facebook

Меры предприняты, чтобы не допустить утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.

Власти Киевской области запретили водителям использовать видеорегистраторы. 

Об этом сообщает Вышгородская райгосадминистрация.

Отмечается, что во избежание разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны запрещается использование видеорегистраторов в автомобилях и на мототранспорте для фото- и видеосъемки:

  • дорог общего пользования
  • объектов общего назначения
  • объектов инфраструктуры
  • блокпостов и укреплений
  • расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны

"Просьба с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны", — говорится в сообщении.

О ситуации в Киеве и Киевской области в режиме онлайн – в нашем материале.

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