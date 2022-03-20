В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы: какая причина

В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы: какая причина

Меры предприняты, чтобы не допустить утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.

Власти Киевской области запретили водителям использовать видеорегистраторы.

Об этом сообщает Вышгородская райгосадминистрация.

Отмечается, что во избежание разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны запрещается использование видеорегистраторов в автомобилях и на мототранспорте для фото- и видеосъемки:

дорог общего пользования

объектов общего назначения

объектов инфраструктуры

блокпостов и укреплений

расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны

"Просьба с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны", — говорится в сообщении.

О ситуации в Киеве и Киевской области в режиме онлайн – в нашем материале.

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