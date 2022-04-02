В Киевской области все еще продолжаются рейды на предмет обнаружения и уничтожения противника — Маляр

В Киевской области все еще продолжаются рейды на предмет обнаружения и уничтожения противника — Маляр

Проводится проверка укрытий, подвалов, хранилищ на предмет наличия диверсионных групп.

В Киевской области завершается проведение рейдовых действий на предмет выявления и уничтожения противника.

В субботу, 2 апреля, противник не обнаружен.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Гражданам рекомендовано пока воздержаться от возвращения в освобожденные населенные пункты, поскольку проводится проверка укрытий, подвалов, хранилищ на предмет наличия диверсионных групп. Также сейчас проводится разминирование. Враг оставил много мин, и, к сожалению, есть трагические случаи подрывов на минах", — подытожила заместитель министра обороны.

Бывший глава Киевской ОГА, председатель гуманитарного штаба КОВА Алексей Кулеба также призвал жителей области еще не возвращаться домой, поскольку освобожденные территории до сих пор опасны. Для их разминирования требуется не менее 10 дней.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область.

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