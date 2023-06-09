В Киевской области ввели новое ограничение относительно развлекательных мероприятий

Комендантский час в столице продолжает действовать с 00:00 до 5:00
Теперь все мероприятия на Киевщине должны заканчиваться не позднее 21:00.
Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба КОВА.
При этом отмечается, что комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому в этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу.
"За нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения. Проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением работников полиции", — говорится в сообщении.
Напомним, Государственное бюро расследований по сотрудничеству с СБУ сообщили о подозрении начальника отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области .
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