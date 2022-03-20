В Киевской области взорвался пожарный автомобиль со спасателями

Пострадали восемь человек.

В субботу, 19 марта, в Киевской области пожарный автомобиль со спасателями подорвался на взрывном устройстве.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Инцидент произошел в направлении села Новые Петровцы Киевской области. Отмечается, что при следовании с места тушения пожара к месту заправки пожарного автомобиля водой, на дороге автомобиль с личным составом взорвался на взрывном устройстве.

В результате взрыва пострадали восемь спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Они имеют травмы разной степени тяжести.

Как сообщалось, в оккупированном поселке Дымер, в Киевской области, россияне назначили своего председателя общины, вывесили российский флаг и устроили праздник с фейерверками. Колонны российской техники зашли в населенный пункт еще на второй день полномасштабного вторжения. С тех пор в Дымере нет света, воды, тепла и связи. Часть жителей смогла эвакуироваться, а оставшиеся прячутся в погребах и подвалах.

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