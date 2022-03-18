В Киевской ОГА назвали наиболее опасные направления в области

Во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.
Некоторые районы Киевской области страдают от обстрелов Российской Федерации, а потому опасны.
О наиболее опасных направлениях в регионе рассказал Официальный глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
Сейчас в области такими являются три направления:
- Житомирская трасса
- Буча – Ирпень – Гостомель
- Макаров
- север Вышгородского района.
По словам главы области, постоянные тревоги возможного авианалета раздаются почти по всей области. Кроме того, во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.
Гуманитарная помощь будет направлена ко всем семи районам области, отметил председатель ОГА.
Как сообщалось, с утра 18 марта российская армия обстреляла жилой квартал в Подольском районе столицы. В результате обстрелов оккупантов один человек погиб. Кроме того, 19 пострадавших, из них четверо детей. Повреждены шесть жилых домов, детский сад и школа.
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