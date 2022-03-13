В Киевской ОГА сообщили наиболее опасные направления и районы, где продолжаются бои с оккупантами

Из-за возможного авианалета россиян в области продолжаются постоянные тревоги.
Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 13 марта. Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру.
Об этом сообщил Алексей Кулеба в своем Telegram.
По его данным, сейчас наиболее опасными направлениями являются
- Житомирская трасса
- Буча – Ирпень – Гостомель
- Макаров
- север Вышгородского района.
Как отмечается, продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад Броварского района.
Захватчики также продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.
Почти по всей области продолжаются постоянные тревоги возможного авианалета россиян. Во всех районах Киевской области происходит борьба с диверсионными группами.
"Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Гуманитарная помощь будет направлена ко всем семи районам Киевщины", — сказал Кулеба.
Напомним, в КГГА сообщили, что в Киеве есть двухнедельный запас необходимых продуктов на случай блокады города.
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