В Киевской ОГА сообщили наиболее опасные направления и районы, где продолжаются бои с оккупантами

В Киевской ОГА сообщили наиболее опасные направления и районы, где продолжаются бои с оккупантами

Из-за возможного авианалета россиян в области продолжаются постоянные тревоги.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 13 марта. Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил Алексей Кулеба в своем Telegram.

По его данным, сейчас наиболее опасными направлениями являются

Житомирская трасса

Буча – Ирпень – Гостомель

Макаров

север Вышгородского района.

Как отмечается, продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад Броварского района.

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Захватчики также продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Почти по всей области продолжаются постоянные тревоги возможного авианалета россиян. Во всех районах Киевской области происходит борьба с диверсионными группами.

"Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Гуманитарная помощь будет направлена ко всем семи районам Киевщины", — сказал Кулеба.

Напомним, в КГГА сообщили, что в Киеве есть двухнедельный запас необходимых продуктов на случай блокады города.

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