В Киевской ОВА рассказали о компенсации для людей, которые из-за оккупации РФ остались без жилья

В Киевской ОВА рассказали о компенсации для людей, которые из-за оккупации РФ остались без жилья

В Ирпене и Бородянке Киевской области, наиболее пострадавших от российской оккупации, планируют возвести два новых жилых комплекса.

Для жителей пострадавших населенных пунктов Киевщины рассматривают два варианта решения проблемы разрушенного жилья в результате атаки российских войск, которые варварски убивали людей. Для семей, лишившихся дома, будут выкупать квартиры в уже введенных в эксплуатацию домах и построят новые ЖК в наиболее пострадавших населенных пунктах, Ирпене и Бородянке.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Киевщина потерпела огромные разрушения. Без домов остались тысячи семей. И наша задача как представителей государственной власти обеспечить их новым комфортным жильем. Мы подготовили предложения для застройщиков региона. Времени для обсуждения очень мало, поэтому работаем конструктивно, на результат", — заявил Павлюк.

По его словам, в области есть возможность выкупить квартиры в домах, уже введенных в эксплуатацию. Общая площадь таких квартир составляет более 42 тысяч кв. м. В настоящее время продолжаются консультации с застройщиками по цене выкупа жилья. Отмечается, что квартиры должны быть оборудованы необходимой сантехникой и мебелью.

Также, кроме самих жилых комплексов, предложенный проект предусматривает строительство бомбоубежищ, детских площадок, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры.

Также в Бородянке и Ирпене за 5 месяцев планируют построить два новых жилых комплекса на 50 тысяч кв. м каждый. Территории для их строительства уже подобраны с учетом приближения ко всем необходимым коммуникациям и дорожной инфраструктуре.

Эскизы и технические задачи предоставят каждому застройщику для изучения и принятия решения по участию в строительстве.