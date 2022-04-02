В Киевскую область прибыли бронежилеты для бойцов территориальной обороны

Бронежилеты имеют степень защиты 4+.

Партия из 450 наборов (бронежилет и каска) прибыли в Киевскую область для бойцов территориальной обороны. Бронежилеты имеют степень защиты 4+ и защитят наших воинов от прямого попадания стрелкового оружия, а также от осколков артиллерийских снарядов.

Средства защиты закупила для бойцов компания "Метинвест": она выделила на это 10 миллионов евро. Первая партия – 5000 броников, касок и аптечек, уже закуплена.

"Президент Владимир Зеленский обратился ко всем бизнесменам с просьбой помогать. И пришла обратная связь от компании "Метинвест" Рината Ахметова. Бронежилеты, которые закупила компания, получат воины, которые находятся на передовой обороне Киевщины. Потому что Киевщина — это сердце нашего государства, и мы не можем допустить, чтобы враг занял эту территорию", — рассказал Олег Матвиенко, спикер председателя Киевской областной военной администрации.

С первых дней войны группа "Метинвест" Рината Ахметова помогала ВСУ и терробороне: предоставляла бесплатно металл и самостоятельно производила противотанковые ежи – уже более 40 тысяч, а также шипованные цепи и противодесантные ежи. Также предприятия компании наладили собственное производство пластин для бронежилетов: первая партия - 2000 "броников" - уже направилась к бойцам ВСУ и ТРО, национальной полиции.