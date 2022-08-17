В Кирилловке "расцвел хлопок": туда оккупанты раньше свезли свою технику

В оккупированной Кирилловке Запорожской области 17 августа прогремели взрывы. Именно в этот курортный городок из Мелитополя оккупанты свезли свою военную технику.

Захватчики боялись, что к их технике в Мелитополе достанут ВСУ, однако "наши силы повсюду".

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Сети.

"Очередной хлопок для русни в Кирилловке. В этом году рашисты лишили более 5 миллионов людей курорта на Азовском побережье. В то же время "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, щеголяя тем, как они отдыхают", — отметил городской голова.

Он добавил, что российские захватчики переместили в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе до нее достанут ВСУ.

"Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом подпекает не только от солнца", — добавил Федоров.

Напомним, ранее в этот же день мэр сообщил о сильном взрыве возле комендатуры оккупантов в центре Мелитополя.

Вот так поворот: поклонники "русского мира" собрали деньги на беспилотник для ВСУ

Читайте также: