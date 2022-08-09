В Кирилловке зафиксировали "хлопок" для оккупантов на побережье Азовского моря (видео)

Во временно захваченной Кирилловке Запорожской области зафиксировали на видео минимум два взрыва и густой дым, который валит уже несколько часов.
Именно на побережье Азовского моря российские оккупанты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, добавив соответствующее видео.
Он отметил, что этот день оказался особенно жарким не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.
"Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся, все же достали", – написал Федоров.
"Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем детальную информацию", — добавил городской голова Мелитополя.
Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.
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