В Кировоградской области офицер ВСУ жестоко избил новобранца во время учений (фото)

Пострадавший курсант / © dbr.gov.ua

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В Кировоградской области разгорелся серьезный скандал — во время учений на полигоне один из командиров жестоко избил курсанта. Инцидент случился еще в сентябре 2024 года, но подробности стали известны только сейчас — после публикации материалов Государственного бюро расследований.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, конфликт произошел во время занятий по огневой подготовке. Во время инструктажа между инструктором и новобранцем возникла словесная перепалка, которая неожиданно переросла в физическое насилие. По предварительным данным, военнослужащий потерял контроль над собой и начал бить курсанта прикладом автомата — прямо на учебном поле.

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Еще один инструктор, присутствовавший во время нападения, не только не остановил коллегу, но и остался равнодушным к происходящему. Он не вмешался и никоим образом не пытался остановить избиение или оказать помощь пострадавшему.

По факту жестокого обращения открыто уголовное производство. Обоих военных — и нападающего, и его пассивного напарника — сейчас проверяют следователи. Одному из них инкриминируют превышение служебных полномочий с применением насилия, другому — служебную халатность.

Пострадавший курсант получил многочисленные телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь, однако полный характер травм пока не разглашается. Известно, что речь идет об ушибах и, вероятно, сотрясении мозга.

В ГБР подчеркнули, что подобное поведение недопустимо в армии, которая должна быть примером дисциплины, взаимоуважения и чести. В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сейчас продолжаются следственные действия, в частности допросы свидетелей и сбор доказательной базы. Также назначен ряд экспертиз для установления точных обстоятельств инцидента.

напомним, ранее мы писали, о том, что в Умани ограбили и убили военного. Выяснилось, что 44-летний потерпевший имел денежный долг перед своей знакомой. Она решила получить деньги, заказав избиение должника.