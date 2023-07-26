В Кировоградской области протестуют новую систему уведомлений.

В Кировоградской области будут тестировать новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях.

В Кировоградской области военная администрация совместно с ГСЧС с 27 июля начинает тестирование системы информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

"Сообщения будут приходить на телефоны, на базе систем Android версий 7-12 и IOS версий 12-15. Друзья, оповещения будут появляться поверх всех приложений и даже на заблокированном экране", — рассказал детали глава ОВА.

Также сообщается, что тестирование продлится с 27 июля по 1 августа. С 8:00 до 17:00 при объявлении воздушной тревоги.

Напомним, в Одесской и Николаевской областях на пляжах сдетонировали мины – есть повреждения.

Читайте также: