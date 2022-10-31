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В Кировоградской области российские ракеты попали в объект энергетики

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В Кировоградской области российские ракеты попали в объект энергетики

Фото: Associated Press

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В понедельник, 31 октября, российская армия атаковала ракетами один из энергетических объектов в районе Светловодска в Кировоградской области.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска", — подчеркнул руководитель региона.

По словам Райковича, предварительно обошлось без жертв. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара, возникшего в результате ракетной атаки.

"Будьте бдительны! Не оставляйте укрытий", — отмечает руководитель ОВА.

Как сообщалось, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в разных регионах. Из-за массированных атак вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1866
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