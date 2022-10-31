В Кировоградской области российские ракеты попали в объект энергетики

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
В понедельник, 31 октября, российская армия атаковала ракетами один из энергетических объектов в районе Светловодска в Кировоградской области.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска", — подчеркнул руководитель региона.
По словам Райковича, предварительно обошлось без жертв. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара, возникшего в результате ракетной атаки.
"Будьте бдительны! Не оставляйте укрытий", — отмечает руководитель ОВА.
Как сообщалось, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в разных регионах. Из-за массированных атак вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах.
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