В Кировоградской области сбили две российские ракеты

В Кировоградской области сбили две российские ракеты

В четверг, 21 апреля, оккупанты страны-террориста России выпустили ракеты.

В Кировоградской области силам противовоздушной обороны удалось сбить две российские ракеты.

Об этом в пятницу, 22 апреля, в видеообращении сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской противовоздушной обороной двух вражих ракет", — рассказал он.

Информации о потерпевших или нанесенном ущербе глава ОГА не сообщил.

Как сообщалось в течение минувших суток, 21 апреля, украинским военным удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.

В течение 20 апреля из-за неблагоприятных погодных условий враг практически не применял в районах ведения боевых действий авиацию. Но защитники все же ликвидировали четыре воздушных цели российских оккупантов.

Читайте также: