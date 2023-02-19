В Китае анонсировали "мирный план" о войне в Украине к 24 февраля: что известно (видео)

Власти Китая, официально сохранявшие нейтралитет об полномасштабном вторжении РФ в Украину, анонсировали документ, в котором представят свое видение урегулирования войны России против Украины.

Об этом сообщил советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что Китай взволнован "размахом" войны в Украине, и высказал мнение, что между Украиной и Россией нужны переговоры. Войну против Украины он называл "украинским кризисом".

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"Эта война не должна продолжаться. У конфликтов и войн нет победителей, их нельзя решить простым способом — противостояния надо предотвращать", — сказал один из китайских лидеров.

Китайский дипломат также анонсировал, что к концу февраля КНР представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию войны России против Украины.

"Мы несколько предложим. И это будет китайская позиция по политическому урегулированию кризиса в Украине. На годовщину (полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля — ред. ) мы опубликуем документ с нашей позицией. В документе мы повторим предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, необходимость серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию", — сказал руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая.

Китайский чиновник также напомнил переговоры, которые были в Беларуси и Турции, которые "потом сорвались".

"И все вернулось на круги своя. Мы не знаем почему. Какие причины? Но мы чувствуем, что есть определенные силы, которые не хотят, чтобы мирные переговоры были успешными и чтобы война прекратилась как можно быстрее. Их не беспокоит смерть украинского народа или растущий вред для Европы. Я боюсь, что у них есть большие стратегические цели, чем Украина", — сказал он.

Как сообщает корреспондентка ТСН Наталья Фибриг, работающая Мюнхене, при этом представитель Китая ни слова не упомянул военные преступления российских солдат, которые особенно открылись, когда после упомянутых переговоров Россию прогнали с Черниговщины и Киевщины.

На предложение мирных инициатив от Китая отреагировали в Европе. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что

важен каждый шанс на мир, однако территориальные уступки России исключены, а война не прекратится, пока российские войска не уберутся из Украины.

В США предостереги Китай от военной помощи России. Энтони Блинкен заявил американским СМИ, что китайские компании уже оказывают "нелетальную поддержку" России, а новая информация свидетельствует о том, что Пекин может предоставить России оружие. Это эскалация и будет иметь серьезные последствия, предупреждают американцы.

Напомним, 18 февраля главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинскую делегацию в Мюнхене, встретился с Ван И. Встреча продолжалась около получаса. Кулеба подчеркнул, что мир в Украине наступит только после нашей победы.

В комментарии ТСН глава МИД Украины сказал, что доволен разговором, а диалог был открытым и можно откровенно обсудить, какие преступления Россия совершает в Украине.

По данным The Wall Street Journal, несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Россия получает из других стран технологии двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной промышленности и способствуют ведению войны в Украине. Среди стран-поставщиков – Китай.

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