В Китае обеспокоены ядерными угрозами Путина: в МИД сделали заявление

В МИД Китая заявили, что ни при каких обстоятельствах нельзя развязать ядерную войну.

В МИД Китая из-за угроз Путина говорят, что ни при каких условиях нельзя развязать ядерную войну.

Об этом во время брифинга сообщила представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, необходимо "сосредоточиться на дипломатическом решении проблем". Чиновница также сослалась на совместное заявление лидеров ядерных государств, сделанное 5 января 2022 года, в котором говорится, что победить в ядерной войне невозможно.

"В заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, владеющими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", — отметила Мао Нин.

Что любопытно, никаких конкретных имен или государств она не назвала.

Напомним, что после угрозы российского диктатора Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям.

Читайте также: