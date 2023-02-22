В Китае открестились от поставок оружия РФ и обвинили США во "лжи"

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин не рассматривает вопрос поставки оружия России для его использования в войне против Украины.

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, сообщает CNN.

Китайский министр обвинил США и НАТО в распространении лжи об потенциальной роли Пекина в войне и обвинил Штаты и Альянс в том, что они якобы являются "наибольшим источником оружия на поле боя в Украине".

"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является хитростью, которая была использована и раскрыта в начале украинского кризиса", — сказал Ван Вэньбинь.

Кроме того, представитель МИД Китая сказал, что Пекин призывает НАТО "прекратить порочить КНР необоснованными спекуляциями по Украине, отказаться от старого менталитета холодной войны об игре с нулевой суммой и противостоянии блоков, а также прекратить разжигать конфронтацию".

Напомним, США предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе предоставления Москве летальной военной помощи.

Также СМИ сообщали, что Россия использует китайские беспилотники в войне с Украиной. Некоторые из дронов поставляет компания из КНР DJI.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил обеспокоенность США по поводу того, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей продолжать войну против Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что китайская сторона его заверила, что Пекин не будет поставлять оружие ни одной стране, которая находится в состоянии войны.

В Польше заявили, что Пекин и Кремль уже сотрудничают в сфере пропаганды. И незадолго до годовщины российского вторжения в Украину китайцы начинают дипломатическое наступление, направленное на разрушение единства Запада и членов НАТО.

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