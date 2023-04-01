"В Китае отвергли план": аналитики ISW оценили попытки Путина создать антизападную коалицию

Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином для попыток сплотить остальной мир против Запада.

Российский диктатор Путин не оставляет попыток создать антизападную коалицию. Для этого он утвердил новенькую концепцию наружной политики РФ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным Института, в новой концепции Запад изображается как антироссийская и международная дестабилизирующая сила.

В России считают, что против Кремля идет гибридная война со стороны США и их "сателлитов". В этой концепции Россия представлена как страна, желающая создать многополярный мировой порядок, и для этого определены внешнеполитические задачи России.

По мнению аналитиков, глава Кремля пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином для попыток сплотить остальной мир против Запада. Впрочем, результаты встречи свидетельствуют об обратном.

"Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20 – 22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, имеет целью поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока", – говорится в сообщении.

Ведя двойную китайский лидер Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом.

В ISW также утверждают, что Кремль обнародовал новую внешнеполитическую концепцию именно в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих усилий в Организации, направленных на формирование антизападной коалиции.