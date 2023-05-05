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В Китае ответили, считают ли Россию агрессором после поддержки резолюции ООН

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1542
Время на прочтение
1 мин
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В Китае ответили, считают ли Россию агрессором после поддержки резолюции ООН

Китай ответил, изменилась ли его позиция по поводу войны в Украине / Фото: Associated Press

Позиция Пекина по украинскому вопросу не изменилась.

В Китае не считают войну в Украине агрессией со стороны РФ, позиция Пекина с начала полномасштабной войны не изменилась.

Об этом пишет газета South China Morning Post.

В отчете китайских дипломатов говорится, что они проголосовали за весь текст резолюции ООН, а не за одобрение пункта о российской агрессии.

Недавний разговор лидеров Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина также не касался голосования в ООН.

"Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась, и позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором между двумя главами государств", – заявило постоянное представительство Китая при ООН.

Напомним, впервые за год полномасштабной российской агрессии свою позицию по ее поводу прояснил Китай, это было анонсировано через неделю, и до последнего никто не знал, насколько нейтральной она останется.

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Дата публикации
Просмотры
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