В Китае снова призывали к "мирным переговорам", на которых настаивает Кремль

В Китае снова заговорили о необходимости начала и так называемых "мирных переговоров" между Украиной и РФ, на которых настаивает Кремль.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, передает CNN.

Таким образом, министр прокомментировал визит лидера КНДР Си Цзиньпиня в Москву, в очередной раз назвал российскую агрессию "украинским кризисом".

Цинь Ган заявил, что Пекин в этой войне не выступает ни творцом, ни стороной конфликта. Он заявил, что Китай выступает в роли "защитника", поддерживающего политическое урегулирование и способствующего мирным переговорам. В то же время, министр обвинил некоторые страны в "разжигании войны", не назвав их.

"Некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам ради собственных геополитических интересов и даже придумывают всяческие слухи и ложь, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", — сказал министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что если Китай действительно стремится к миру, он должен сказать России убираться из Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что Пекин должен заставить Москву вывести свои войска с территории Украины, если хочет играть конструктивную роль в процессе остановки войны.