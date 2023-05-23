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В Китае возмущены из-за саммита G7 и участия Зеленского: политолог объяснил причину

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Китае возмущены из-за саммита G7 и участия Зеленского: политолог объяснил причину

В Китае возмущены из-за саммита G7 / Фото: Associated Press

Китай играет немаловажную роль в войне развязанной Россией.

После участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 у Пекина возникло негодование. Такая позиция может свидетельствовать о планах Китая начать свою мирную миссию.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, пишет 24 канал.

По словам политолога, Китай играет немаловажную роль в войне развязанной Россией.

"Китай таким образом демонстрирует свою великодержавную самостоятельность. Мол, "нам здесь не должны указывать, что и как делать". Они похоже реагировали на другие звучавшие ранее предложения", — пояснил Фесенко.

Он добавляет, что Китай начал свою мирную миссию и будет ее продолжать.

"В заявлениях "Большой семерки" на Китай возлагают определенные ожидания. Он может, по крайней мере, сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий, если не давить на нее", — резюмирует политолог.

Отметим, лидеры G7 во время саммита в Хиросиме.   обратились с призывом в Китай оказывать давление на Москву. Политики согласились "поддерживать Украину столько, сколько потребуется перед лицом незаконной агрессивной войны РФ".

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Дата публикации
Просмотры
3501
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