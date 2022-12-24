В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями", кого поддерживать на войне – Украину или РФ

Дипломат также признал, что российское вторжение в Украину помешало отношениям Пекина с ЕС.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину поставило Китай "в очень сложное положение". Он подчеркнул, что китайские власти не хотят "выбирать между друзьями" — Украиной и Россией.

Об этом он рассказал в интервью газете South China Morning Post.

"Мы терпим побочный ущерб от этого кризиса. И Украина, и Россия являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", — уточнил он.

Посол подчеркнул, что война в Украине создала "большое напряжение" в отношениях между Европой и Китаем.

"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом Путиным, и во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения. Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи России. На самом деле наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы приобщаться к любым мирным усилиям", — заверил он.

Напомним, 21 декабря, когда Зеленский летал к Байдену, заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пекин и встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По информации пропагандистов, Медведев якобы передал в Пекине для лидера Китая письмо от Путина.

20 декабря немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином попросил его использовать свое влияние на диктатора Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Китай призывают к усмирению России

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