В КНДР казнят граждан за распространение южнокорейских видео — Reuters

В Северном праве граждан на жизнь находится под серьезной угрозой. В частности, там казнят людей за наркотики, распространение южнокорейских видео и религиозную деятельность.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Министерство объединения Южной Кореи, которое занимается межкорейскими отношениями, выпустило 450-страничный отчет на показаниях, собранных с 2017 по 2022 год от более чем 500 сбежавших со своей родины северокорейцев.

"Право граждан Северной Кореи на жизнь, по-видимому, находится под серьезной угрозой. Казни широко применяются за действия, не оправдывающие казни, включая преступления, связанные с наркотиками, распространение южнокорейских видео, а также религиозную и суеверную деятельность", — говорится в сообщении.

КНДР же критику со стороны мирового сообщества отвергла, мол, это часть заговора с целью свержения своих правителей.

Между тем в отчете говорится о безудержных нарушениях прав со стороны государства в общинах, лагерях для военнопленных и других местах, включая публичные казни, пытки и произвольные аресты. Более того, в местах содержания под стражей регулярно происходят смерти и пытки, а некоторые люди были казнены без суда и следствия после того, как их поймали при попытке пересечь границу.

В ответ лидер Северной Кореи Юн Сук Йоль говорит, что отчет должен лучше информировать международное сообщество о "ужасных" злоупотреблениях Севера, заявив, что КНДР не заслуживает "нет копейки" экономической помощи, пока она преследует свои ядерные амбиции.

Ранее пропагандистский аппарат Северной Кореи впервые за несколько лет опубликовал фотографии, на которых лидер страны Ким Чен ин проверяет ракетные ядерные боеголовки, предназначенные для того, чтобы ударить по союзникам США в Азии и направить ядерную бомбу на материковую часть Америки.