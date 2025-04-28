ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

В КНДР официально подтвердили, что воюют на стороне России против Украины

Войска направили по приказу Ким Чен Ина.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Военные КНДР

Военные КНДР / © Associated Press

Власти КНДР подтвердили, что направляли свои войска в Россию, чтобы помочь воевать против Украины, согласно договору о стратегическом партнерстве.

Об этом говорится в сообщении Yonhap.

«Операция по освобождению района Курской области для отражения авантюрного вторжения украинской власти на территорию Российской Федерации была успешно завершена», — говорится в заявлении официальных СМИ КНДР.

Кроме того, в КНДР заявили, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операции «согласно приказу главы государства» Ким Чен Ина.

Ранее сообщалось, что российские захватчики впервые продемонстрировали на видео северокорейские реактивные системы залпового огня M1991, на которые устанавливают дополнительную антидроновую защиту.

Мы ранее информировали, что российская армия сильно зависит от северокорейских артиллерийских боеприпасов, а Пхеньян продолжает извлекать уроки из войны России против Украины.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie