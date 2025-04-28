В КНДР официально подтвердили, что воюют на стороне России против Украины

Военные КНДР / © Associated Press

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Власти КНДР подтвердили, что направляли свои войска в Россию, чтобы помочь воевать против Украины, согласно договору о стратегическом партнерстве.

Об этом говорится в сообщении Yonhap.

«Операция по освобождению района Курской области для отражения авантюрного вторжения украинской власти на территорию Российской Федерации была успешно завершена», — говорится в заявлении официальных СМИ КНДР.

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Кроме того, в КНДР заявили, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операции «согласно приказу главы государства» Ким Чен Ина.

Ранее сообщалось, что российские захватчики впервые продемонстрировали на видео северокорейские реактивные системы залпового огня M1991, на которые устанавливают дополнительную антидроновую защиту.

Мы ранее информировали, что российская армия сильно зависит от северокорейских артиллерийских боеприпасов, а Пхеньян продолжает извлекать уроки из войны России против Украины.