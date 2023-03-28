В КНДР подтвердили наличие тактического ядерного оружия: против кого оно может быть использовано

Высокопоставленные чиновники КНДР утверждают, что у них есть тактическое ядерное оружие, которое может быть использовано против целей в Южной Корее. Однако раньше доказательств этого не было.

В КНДР утверждают о наличии тактического ядерного оружия. Однако доказательств тому не было. И вот северокорейские СМИ впервые обнародовали снимки, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает ядерные боеголовки.

Об этом пишет российская служба BBC.

Как отмечается, журналисты обнародовали фотографии, на которых Ким Чен Ын осматривает ядерное оружие. Ранее власти караины заявляли о наличии такого арсенала и возможности использовать его против целей в Южной Корее.

Однако подтвердить подлинность боеголовок по фотографиям невозможно. Однако разведки разных государств внимательно наблюдают за ситуацией.

"Момент, когда Северная Корея сможет начать широкое производство небольших боеголовок — это момент, когда угрозы становятся реальностью, и у Пхеньяна действительно появятся возможности ударить по Японии и Южной Корее ядерным оружием", — говорит корреспондент BBC в Сеуле Джин Маккензи.

Отмечается также, что власти КНДР постоянно производят запуски ракет, которые потенциально могут нанести ядерный удар. В то же время чиновники КНДР заявляют о своих намерениях приказать США и Северную Корею за общественные учения у Корейского полуострова.

Кроме того, Северная Корея выступила с заявлениями, что осуществила имитацию ядерного взрыва, используя баллистическую ракету и подводный беспилотник. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета "имела на борту" испытательную боевую часть, имитирующую ядерный заряд. Удар же был нанесен по острову у Кимчхэка.

А с 25 по 27 марта Северная Корея испытала подводный беспилотник, также способный нести ядерный заряд. Он за 41 час проплыл 600 километров по Японскому морю и взорвался под водой.

Напомним, что после того, как Великобритания заявила о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном, в Беларуси и в результате в Кремле началась настоящая истерика с трансформацией в ядерные угрозы.

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