В Коломые каждый день будет звучать "живой" гимн Украины — видео

В Коломые каждый день будет звучать "живой" гимн Украины — видео

Государственный гимн будет звучать с башни городской ратуши.

В Коломые на Прикарпатье каждый день будет звучать "живой" гимн Украины.

Об этом сообщил в своем Facebook мэр города Богдан Станиславский.

По его словам, таким образом хотят поднимать дух жителей города, а также переселенцев с сильно пострадавших от российской агрессии регионов.

“Мы всеми проявлениями показываем, что дух украинцев – несокрушимый! Так было и так будет”, – подчеркнул глава Коломыи.

Каждый день на ратуше будет звучать Гимн Украины. Каждый день на ратуше будет звучать Гимн Украины. С сегодняшнего дня ежедневно в 12:00 с башни ратуши трубачи будут играть Гимн Украины. Спасибо за идею и организацию Александра Чемериса и Ярослава Магаса. Мы всеми проявлениями показываем, что дух украинцев – несокрушимый! Так было и будет. Все будет Украина Опубликовано Богдан Станиславский Суббота, 12 марта 2022 г.

Идея "живого" гимна пришла в голову Александру Чемерису и Ярославу Магасу. Поэтому теперь каждый день в Коломые в 12:00 с башни ратуши будет звучать Гимн Украины.

Как сообщалось, в Коломые таксист "задрал" цену до 400 гривен для переселенцев. Инцидент произошел 7 марта. Случай зафиксировали правоохранители. Люди ехали из местного военкомата в район "Канада".

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