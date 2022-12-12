В колониях РФ жестоко избивают заключенных, отказывающихся ехать на войну против Украины, а количество заключенных сократилось на 23 тысячи

В Калужской области избили заключенных, выступивших против вербовки их на войну против Украины.

В исправительной колонии в Калужской области избили заключенных, выступавших против вербовки на войну. Глава региона обещал провести проверку.

Об этом сообщает Meduza.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал фото и видео "из служебного архива ИК-4 УФСИН по Калужской области". По его словам, бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники "решили провести воспитательную работу с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных".

Губарнетор отреагировал на сообщения и обещал проверить факт избиения заключенных в Калужской колонии.

Заключенных в российских колониях активно вербует ЧВК "Вагнер", лично в учреждения отбывания наказания ездит сам владелец компании Евгений Пригожин. Руководитель правозащитного проекта "Сидящая русь" Ольга Романова в сентябре говорила, что в ЧВК могли завербовать 11 тысяч заключенных. Позже "Медиазона" обратила внимание на тот факт, что в сентябре-октябре количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек. Это больше, чем в результате амнистий последних лет.

Напомним, что в оккупированной Кадиевке в Луганской области ВСУ попали в гостиницу, где размещались бойцы ЧВК "Вагнер".

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