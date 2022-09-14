В Командовании ССО показали, как украинские защитники отбили блокпост на Изюмском направлении (видео)

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало, как воины ССО отбили блокпост на Изюмском направлении.

На видео видны, в частности, испуганные оккупанты, которые не ожидали такого сопротивления украинских защитников.

Соответствующее видео показало Командование ССО в Фейсбуке.

"Изюмское направление, воины ССО Украины, восторженный блокпост, испуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем Украинскую землю от хлама!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что блокпост отбили у россиян воины 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго.

Напомним, десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковщину, а оккупанты убегали от них.

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