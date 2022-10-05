В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, как далеко могут лететь иранские дроны и чем они опасны

В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 могут преодолевать расстояние до 1 тысячи километров, благодаря чему российские оккупанты могут использовать их по разным направлениям.

В ВСУ рассказали, что иранские Shahed-136 – очень сложная цель для украинских зенитчиков, ведь эти дроны-камикадзе достаточно маленькие, а лететь могут на тысячи километров.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 5 октября.

"Цель сложная, она не столь крупногабаритна: размах крыльев – 2,5 метра, масса – 200 килограммов, боевая часть составляет 40 кг. Это фактически – как артиллерийский снаряд, летящий со скоростью 120 километров в час, а при заходе на цель – опускается с большей скоростью", – объяснил Игнат.

По его словам, в иранских рекламных роликах заявляют, что расстояние применения этого БПЛА составляет 2,5 тысяч километров. Однако специалисты говорят, что этот беспилотник-камикадзе вряд ли справится с таким расстоянием, потому что при такой массе и скорости соответственно идет расход топлива. Игнат отметил, что существует ряд факторов, свидетельствующих, что такой дрон может лететь около тысячи километров.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что пришедший по Белой Церкви удар был нанесен беспилотниками, прилетевшими с юга, однако ожидать новых ударов можно и по другим направлениям, ведь противник мог перебросить эти дроны и в оккупированный Крым, и в Беларусь.

По словам Игната, Россия переключилась с использования высокоточных ракет, которые стоят миллионы долларов Х-101, Калибр, Х-555, Искандер, на беспилотные аппараты.

Теперь для уничтожения этих дронов украинской армии нужны разные средства противовоздушной обороны, в частности, зенитные пушки и крупнокалиберные пулеменные системы, которые могут уничтожать "шахиды" на разных этапах.

Напомним, в ночь на 5 октября российская армия нанесла удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области. Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

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