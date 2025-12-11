ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

В компании PHU Lechmar заявляют, что выполнили основную часть обязательств в рамках контракта с ГНСУ

PHU Lechmar сообщает, что на сегодняшний день основная часть обязательств в рамках контракта с Государственной пограничной службой на поставку вооружения и боеприпасов для нужд ВСУ уже выполнена, остальные поставки продолжаются в плановом режиме. Компания работает исключительно в соответствии с действующими контрактами, соблюдая все требования и процедуры.

«Мы всегда стремились минимизировать нашу публичную коммуникацию, учитывая чувствительность темы оборонных закупок. Потому что без своевременных и бесперебойных поставок украинские военные рискуют остаться без критически важного вооружения, а распространение безосновательных обвинений негативно отражается на своевременности поставок товаров оборонного назначения потребностям Сил обороны Украины», — отмечает Каролина Сюдила, спикер Lechmar.

Компания подчеркивает, что информация о количестве поставленного оружия и боеприпасов засекречена и ее разглашение может создавать угрозу национальной безопасности. PHU Lechmar сотрудничает с Государственной пограничной службой в рамках установленных процедур по обеспечению прозрачности и безопасности.

«Мы понимаем высокий общественный интерес к эффективности использования средств. Но в условиях войны особенно важно учитывать информацию, распространяемую в медиа, — ведь подобные темы активно использует россия для создания недоверия и дестабилизации. Наша общая задача — выполнять поставки вовремя и не предоставлять стране-агрессору лишнюю информацию», — добавила Сюдила.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie