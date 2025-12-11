В компании PHU Lechmar заявляют, что выполнили основную часть обязательств в рамках контракта с ГНСУ

Реклама

«Мы всегда стремились минимизировать нашу публичную коммуникацию, учитывая чувствительность темы оборонных закупок. Потому что без своевременных и бесперебойных поставок украинские военные рискуют остаться без критически важного вооружения, а распространение безосновательных обвинений негативно отражается на своевременности поставок товаров оборонного назначения потребностям Сил обороны Украины», — отмечает Каролина Сюдила, спикер Lechmar.

Компания подчеркивает, что информация о количестве поставленного оружия и боеприпасов засекречена и ее разглашение может создавать угрозу национальной безопасности. PHU Lechmar сотрудничает с Государственной пограничной службой в рамках установленных процедур по обеспечению прозрачности и безопасности.

«Мы понимаем высокий общественный интерес к эффективности использования средств. Но в условиях войны особенно важно учитывать информацию, распространяемую в медиа, — ведь подобные темы активно использует россия для создания недоверия и дестабилизации. Наша общая задача — выполнять поставки вовремя и не предоставлять стране-агрессору лишнюю информацию», — добавила Сюдила.