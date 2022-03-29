В конце недели должно состояться следующее заседание Верховной Рады

В конце недели должно состояться следующее заседание Верховной Рады

Народные депутаты работают в усиленном режиме, чтобы быстро принимать нужные законы.

Пленарное заседание Верховной Рады должно начаться в конце этой недели.

По соображениям безопасности, было решено не транслировать вживую работу парламента. Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

"Сейчас, к сожалению, из соображений безопасности нельзя освещать все, но мы в режиме фактически постоянно действующего согласительного совета, рассматриваем перечень законов, которые нам дает Кабмин, которые предоставляют народные депутаты", — рассказал Александр Корниенко.

С начала войны Верховная Рада приняла 40 законов, поэтому нардепы работают в усиленном режиме. Надо отметить, что работа стала лучше из-за сплоченности всех политических сил.

Напомним, что недавно в Раде зарегистрировали законопроект, направленный на запрет пророссийских партий в Украине.

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