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В Конотоп приехали российские оккупанты "договариваться" о сдаче города: угрожают артиллерией

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В Конотоп приехали российские оккупанты "договариваться" о сдаче города: угрожают артиллерией

Associated Press

Город формирует официальную позицию.

В Конотоп Сумской области российские оккупанты приезжали "договариваться" с местными властями.

Об этом со ссылкой на мэра Конотопа сообщил председатель главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, военные РФ приехали к городскому голове Артему Семенихину. Оккупанты сказали, чтобы он отдал город под их контроль. Угрожали тем, что на город приведена артиллерия.

"Были посланы, куда надо. Формируем официальную позицию ответа по г. Конотопу", — подчеркнул Живицкий.

Тем временем вражескую технику под горсоветом оцепили горожане с возгласами "Позор!".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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