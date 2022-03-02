В Конотоп приехали российские оккупанты "договариваться" о сдаче города: угрожают артиллерией

В Конотоп приехали российские оккупанты "договариваться" о сдаче города: угрожают артиллерией

Город формирует официальную позицию.

В Конотоп Сумской области российские оккупанты приезжали "договариваться" с местными властями.

Об этом со ссылкой на мэра Конотопа сообщил председатель главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, военные РФ приехали к городскому голове Артему Семенихину. Оккупанты сказали, чтобы он отдал город под их контроль. Угрожали тем, что на город приведена артиллерия.

"Были посланы, куда надо. Формируем официальную позицию ответа по г. Конотопу", — подчеркнул Живицкий.

Тем временем вражескую технику под горсоветом оцепили горожане с возгласами "Позор!".