В Константиновке идентифицировали всех жертв ракетного удара: погибли трое детей

По окончательным данным, погибли 14 человек.
В Константиновке Донецкой области идентифицировали всех жертв российского ракетного удара, который произошел 9 августа.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По окончательным данным, из-за атаки Вооруженных сил России погибли 14 человек, в том числе три девочки в возрасте 9, 11 и 16 лет. Ранения разной степени тяжести получили 44 человека.
Спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций торгового центра в течение более суток. К вечеру 10 августа они завершили разбирать завалы.
Напомним, россияне ударили по Константиновке, предварительно, ракетой Х-38. Попали по местному торговому центру, где расположены супермаркет "Экомаркет" и грузовое отделение "Новой почты".