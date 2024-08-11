В Константиновке идентифицировали всех жертв ракетного удара: погибли трое детей

По окончательным данным, погибли 14 человек.

В Константиновке Донецкой области идентифицировали всех жертв российского ракетного удара, который произошел 9 августа.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По окончательным данным, из-за атаки Вооруженных сил России погибли 14 человек, в том числе три девочки в возрасте 9, 11 и 16 лет. Ранения разной степени тяжести получили 44 человека.

Спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций торгового центра в течение более суток. К вечеру 10 августа они завершили разбирать завалы.

Напомним, россияне ударили по Константиновке, предварительно, ракетой Х-38. Попали по местному торговому центру, где расположены супермаркет "Экомаркет" и грузовое отделение "Новой почты".

Читайте также: