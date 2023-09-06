В Константиновке завершилась поисково-спасательная операция: что известно о последствиях

Сегодня, 6 сентября, российские захватчики нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Удар пришелся прямо на местный рынок, где было много людей.

В Константиновке, которую сегодня, 6 сентября, атаковали российские оккупанты, завершена поисково-спасательная операция.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, известно, что в результате удара погибли 17 человек. Еще 32 получили ранения.

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения", — написал он в своем Telegram.

Ракетный удар по Константиновке 6 сентября (5 фото)

Напомним, днем 6 сентября Россия нанесла предварительно ракетный удар по рынку Константиновки. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что среди жертв есть ребенок. Тогда речь шла о 20 раненых. Впоследствии это количество возросло до 28 человек, а затем — до 31 человека.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт и опубликовал видео с моментом удара предварительно ракеты по рынку в Константиновке.

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