"В корне меняет политическую составляющую": что будет, если РФ признает "спецоперацию" войной

Если Россия признает так называемую "спецоперацию" войной, то получит еще больше негативных последствий на международной арене.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Кремль до сих пор официально не объявил войну Украине и не отважился провести всеобщую мобилизацию.

Об этом он сказал в своем YouTube канале.

По словам Жданова, официальное объявление войны Украине Россией "коренным образом меняет всю политическую составляющую".

"Можем ли мы в таком случае наносить удары по РФ – да. Все цели становятся легитимными. В принципе, они и сегодня легитимны: как военные объекты, места, откуда наносят удары (по Украине. – Ред.), места скопления военной техники, оружия и личного состава. По международному праву мы можем наносить туда огненное поражение. Но нет команды или политического решения ", — отметил эксперт.

Жданов объяснил, если РФ официально называет так называемую "спецоперацию" войной, ООН обязана включить механизмы предотвращения этой войны. Тогда Россия признается страной-агрессором, лишается права голоса в ООН и может даже вообще "вылететь" из ООН.

Все вопросы по урегулированию войны будут решаться без России.

"То есть право вето (в Совбезе ООН. – Ред.) тоже забирают. И все страны-члены ООН обязаны разорвать отношения с РФ: дипломатические, экономические, финансовые, любые. Именно поэтому РФ не объявляет войны, потому что ее сразу признают агрессором", – говорит эксперт.

Кроме того, ООН будет обязана выделить Украине гуманитарную и военно-техническую помощь, вплоть до миротворческих сил.

"Именно поэтому Россия никогда первой не ударит по НАТО, потому что ее объявят страной-агрессором. Именно поэтому РФ не объявляет войну, не проводит мобилизацию. Помимо социального взрыва, это значительно усложнит внешнеполитическую ситуацию", — подытожил Олег Жданов.

Ранее Жданов рассказал, когда будут проходить мирные переговоры России и Украины.

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