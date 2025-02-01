В КОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киевщину

В Бориспольском районе Киевской области в результате ночной атаки БпЛА обломки сбитой цели повлекли за собой пожар в частном доме. Также повреждены еще два дома, хозяйственные помещения и авто. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Враг не прекращает атаки с помощью БПЛА на Киевщину. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", — написал он.

По его словам, в результате падения обломков в Бориспольском районе загорелся частный дом, пожар ликвидирован. Повреждены еще два дома, хозяйственные помещения и автомобиль. Выбиты окна, иссечены фасады и кровли.

Кроме того, в Фастовском районе обломки попали в складское помещение, загорелся пожар на площади 30 кв. м, которую оперативно потушили.

Напомним, 1 февраля, россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве. По последним данным, два человека погибли.

Читайте также: