В Ковеле провели в последний путь отца и сына: военные погибли в один день

В Ковеле на Волыни простились с военнослужащими Александром и Михаилом Куциками – отцом и сыном. Они погибли в один день – 16 января 2023-го.

Об этом сообщил городской голова Игорь Чайка.

В феврале 2022 года 26-летний Александр и его 48-летний отец Михаил вдвоем добровольцами пошли на войну. По словам мэра, младший из семьи с 2016-го по 2021 год служил по контракту. Воевал под Краматрском. У него была инвалидность II группы. Его отец Михаил в мирной жизни был предпринимателем.

После полномасштабного вторжения вместе они решили служить в одной из бригад ТРО. "Казалось бы вместе они сила. Защита друг другу. Но... Отец и сын сменили поле битвы. Теперь будут защищать нас с неба", — написал мэр.

Фото: проКовель.

Фото: Игорь Чайка.

Фото: Игорь Чайка.

Напомним, под Бахмутом на войне погиб звукорежиссер Илья Грабар. С началом обострения войны Илья взял в руки оружие и пошел защищать Украину. Следом за ним пополнил ряды ВСУ и его родной брат.

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