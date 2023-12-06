В Краматорске информатор РФ шпионил за ВСУ с помощью оптических прицелов (фото)

СБУ задержала еще одного информатора РФ в Донецкой области.

Правоохранители задержали российского информатора, который для разведки позиций ВСУ в Краматорске использовал оптические прицелы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатель "сливал" агрессору локации базирования украинских защитников на прифронтовых территориях Донецкой области. В первую очередь врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в Краматорске.

Для сбора разведданных фигурант использовал оптические прицелы для оружия. Он лично объезжал город и наблюдал за перемещением сил обороны.

Переписка шпиона РФ с куратором о позициях ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

Также он "охотился" за пунктами временного базирования украинских войск. В случае их обнаружения злоумышленник производил доразведку и пересылал агрессору уже точные геолокации.

Разведанные требовались оккупантам для подготовки новых ракетных и дроновых ударов по прифронтовому городу.

По данным следствия, фигурантом является 30-летний местный житель, которого в начале этого года спецслужба РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству.

Во время обыска по месту жительства задержанного изъят мобильный телефон с поличным с российской военной разведкой.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому информатору о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ атаковала дронами военные объекты в Крыму (подробности).

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