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В Краматорске из-под завалов достали женщину: шокирующее видео спасения

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1352
Время на прочтение
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В Краматорске из-под завалов достали женщину: шокирующее видео спасения

Российская армия утром 14 июня ударила ракетами по Краматорску.

Российская ракета унесла жизни двух человек, еще двое получили ранения.

Российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску в Донецкой области. В результате произошло разрушение дома. Под завалами находились люди. Появились кадры спасения пострадавших.

Видео обнародовано в МВД Украины.

На кадрах видно, как из-под завалов спасатели достают пострадавшую женщину. Она была завалена камнями, металлическими конструкциями и прочими частями дома. Однако, к счастью, спасти местную жительницу удалось.

“Утром российские ракеты разрушили десятки домов, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянская. В результате террористического удара 2 человека погибли, еще 2 человека получили ранения. Искренние соболезнования близким и родным”, — рассказали в МВД.

В МВД показали кадры спасения женщины из разрушенного дома в Краматорске

В МВД показали кадры спасения женщины из разрушенного дома в Краматорске

Напомним, что в ночь на 14 июня оккупанты обстреляли Одессу четырьмя ракетами "Калибр".

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Дата публикации
Просмотры
1352
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