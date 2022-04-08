В Краматорске на железнодорожный вокзал прилетели две российские ракеты

В Краматорске на железнодорожный вокзал прилетели две российские ракеты

В результате ракетного удара есть пострадавшие.

Российские оккупанты выпустили две крылатые ракеты по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетели две ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", — написал он.

К слову, накануне российские оккупанты нанесли авиаудар по железнодорожному путепроводу на востоке Украины. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман.

Работникам удалось быстро починить повреждения. Около полуночи три поезда, в которых было около четырех тысяч псажиров, отправились в западные области.

Как сообщалось, в Луганской области почти все железнодорожное сообщение разрушено. Глава области Сергей Гайдай просит людей не медлить с эвакуацией. По его словам, железнодорожное сообщение россияне перебивали дважды в неделю. Эвакуация автобусами менее действенна.

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