В Краматорске на железнодорожный вокзал прилетели две российские ракеты

В результате ракетного удара есть пострадавшие.
Российские оккупанты выпустили две крылатые ракеты по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.
"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетели две ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", — написал он.
К слову, накануне российские оккупанты нанесли авиаудар по железнодорожному путепроводу на востоке Украины. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман.
Работникам удалось быстро починить повреждения. Около полуночи три поезда, в которых было около четырех тысяч псажиров, отправились в западные области.
Как сообщалось, в Луганской области почти все железнодорожное сообщение разрушено. Глава области Сергей Гайдай просит людей не медлить с эвакуацией. По его словам, железнодорожное сообщение россияне перебивали дважды в неделю. Эвакуация автобусами менее действенна.